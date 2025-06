PRF flagra 14 motoristas sem CNH durante Corpus Christi no Amapá

Feriado teve infrações graves, mas sem mortes nas rodovias federais do Amapá.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Amapá divulgou, nesta segunda-feira (23), o balanço da operação realizada entre os dias 19 e 22 de junho, durante o feriado prolongado de Corpus Christi. Um dos dados que mais chamou atenção foi o número de motoristas flagrados dirigindo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH): 14 ao todo.

Durante o período, a PRF abordou 795 veículos e fiscalizou 1.058 pessoas. Apesar da intensa movimentação, foram registrados apenas dois acidentes, com uma pessoa levemente ferida e nenhum óbito nas rodovias federais que cortam o estado.

A operação também contabilizou 11 motoristas conduzindo veículos com a CNH vencida há mais de 30 dias e 32 ultrapassagens proibidas ou forçadas, que colocam em risco a segurança no trânsito. No total, 13 pessoas foram flagradas dirigindo sob efeito de álcool, sendo que duas delas acabaram presas por configurarem crime de trânsito.

Três pessoas foram detidas: duas por embriaguez ao volante e uma por causar lesão corporal culposa. A PRF reforça que continuará intensificando a fiscalização para garantir a segurança nas rodovias.