Procurada pela justiça, suspeita fica nervosa ao ver policiais e acaba presa novamente

Militares estavam patrulhando o Beco da CPA, no Bairro Araxá, zona sul de Macapá quando perceberam a atitude suspeita.

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher que estava sendo procurada pela Justiça do Amapá foi capturada pela Rotam, nesta segunda-feira (16), no Bairro Araxá, na zona sul de Macapá.

Ingrid Lorena, de 22 anos, estava em frente a uma casa quando demonstrou nervosismo ao avistar os policiais patrulhando pelo Beco da CPA.

A ação policial faz parte da fase prática do Curso de Rondas Ostensivas Táticas Motorizada, do Bope, com cinco viaturas por turno e cerca de 50 militares distribuídos nas cidades de Macapá e Santana.

Ingrid havia chegado recentemente à capital e já estava com as malas prontas para retornar ao interior, porém, uma abordagem mudou seus planos.

O nome dela foi consultado no banco de dados de foragidos e a pesquisa revelou que se tratava de uma foragida que possuía um mandado de prisão em aberto, relacionado a um flagrante por tráfico de drogas ocorrido em 2021.

Na ocasião em que foi flagrada com drogas, Ingrid foi encaminhada ao Iapen e foi solta depois de 9 meses. A polícia acredita que, agora, ela tenha descumprido ordens judiciais.