Quadra Junina agita Santana com programação em 3 pontos da cidade

A expectativa dos organizadores é reunir mais de 20 mil pessoas durante a temporada

Por JONHWENE SILVA, de Santana

O Santana Cidade Junina 2025 foi oficialmente aberto na noite desta sexta-feira (6), prometendo movimentar o segundo maior município do Amapá com uma agenda cultural intensa até o dia 29 de junho. A festa contará com eventos distribuídos em três pontos da cidade: Praça Cívica, Avenida José de Anchieta (esquina com a Rua Adálvaro Cavalcante) e Vila Olímpica.

Com apresentações de quadrilhas, venda de comidas típicas e shows regionais, a expectativa é atrair mais de 20 mil pessoas durante a temporada. Na noite de estreia, o público ficou impressionado com o nível das apresentações. O governador Clécio Luís destacou o impacto econômico e social do evento.

“Estamos ajudando nessa programação que possui importância gigantesca para a cultura, economia e lazer do povo do município de Santana. O evento atrai pessoas de outras cidades e movimenta uma cadeia econômica, com a venda de comidas, preparação das quadrilhas e confecção das roupas. É fundamental o Estado apoiar esse tipo de evento”, afirmou Clécio.

A vice-prefeita de Santana, Isabel Nogueira, ressaltou a tradição dos forrozões na cidade e a importância de políticas públicas voltadas à cultura.

“Estamos abrindo um dos maiores eventos culturais do Amapá e, quem sabe, do Norte do país. Agradecemos o apoio do governador Clécio, que não mediu esforços. Santana tem, desde o berço, a tradição dos forrozões, e por isso vamos ter uma festa linda novamente”, celebrou.

Belarmino Borges, o “Tio Gigante”, criador do tradicional Forrozão que leva seu nome e está na 32ª edição, reforçou a importância do evento para a geração de renda e valorização cultural. “O Santana Cidade Junina envolve todos os forrozões e é importante para os amantes da quadra junina. Este ano, teremos novidades que vão deixar o público abismado. Será uma grande temporada”, prometeu.

Confira a programação completa:

Forrozão da Anchieta

Av. José de Anchieta, esquina com a Rua Adálvaro Cavalcante

Dias 13 e 14 de junho

A partir das 18h30

Arraiá da ACES

Praça do Fórum

Dias 13 e 14 de junho

A partir das 18h30

Arraiá da Tia Sebastiana

Praça Cívica de Santana

Dias 20 e 21 de junho

A partir das 19h

Festival Municipal das Quadrilhas Juninas – UFC Mojuns

Praça Cívica de Santana

Dias 26 a 29 de junho

A partir das 19h

Forrozão do Tio Gigante

Vila Olímpica

Dias 26, 27, 28 e 29 de junho

A partir das 19h