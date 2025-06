Quase 500 casais dirão “sim” num dos maiores casamentos do Amapá

Iniciativa comemora os 108 anos da Assembleia de Deus no estado

Por SELES NAFES

Macapá será palco de um dos momentos mais emocionantes do ano nesta quarta-feira (25). Mais de 450 casais cristãos de várias denominações vão oficializar a união num dos maiores casamentos coletivos já registrado no estado. A cerimônia, organizada pela Igreja Assembleia de Deus e o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), ocorrerá na nova Catedral da Assembleia de Deus, no Centro da capital, a partir das 17h.

Tradicionalmente, o TJAP realiza casamentos coletivos com até 100 casais. Desta vez, o número cinco vezes maior exigiu uma verdadeira força-tarefa para que tudo saia perfeito. Uma enorme estrutura de voluntários foi montada para garantir que a cerimônia seja dinâmica, confortável e inesquecível.

— Mandamos fazer mais de mil alianças em São Paulo, além de véus, buquês e toda a estrutura de salão para embelezar as noivas — explicou o coordenador geral do casamento, pastor Solângelo Fonseca.

Além das alianças e dos detalhes para as noivas, a organização também pensou no bem-estar de todos os convidados. Cada casal poderá levar até cinco convidados, que servirão como testemunhas da união. A entrada será restrita a quem apresentar convite.

— Não deixaremos entrar sem convite para atendermos o limite confortável de público, que é de 2,8 mil pessoas. Não queremos ninguém de pé — disse Fonseca.

Amor com bênção civil e religiosa

A cerimônia vai unir dois momentos especiais: o ato civil, conduzido pelo Tribunal de Justiça, e a bênção religiosa. O presidente da Assembleia de Deus, pastor Iacy Pelaes, fará uma breve pregação sobre a importância bíblica do casamento antes do tão aguardado “sim” coletivo.

A Assembleia de Deus já possui a tradição de realizar casamentos coletivos, mas este será o primeiro na nova e imponente catedral, inaugurada no ano passado.

— O tribunal sempre faz o casamento, mas é diferente quando é só o ato cartorial. Temos uma catedral bonita e é o sonho de muitos casar numa igreja bonita. Tem vários católicos, evangélicos da Batista, Presbiteriana, Quadrangular e outras denominações nesse casamento de hoje que irão realizar esse sonho — completou o pastor.

A expectativa é que o evento, que começa às 17h, seja concluído por volta das 20h30, celebrando não apenas a formalização da união de quase 500 casais, mas também o amor, a fé e a esperança de milhares de famílias amapaenses.

O casamento faz parte da programação que comemora os 108 anos de fundação da Assembleia de Deus no Amapá. A programação durante todo o mês já incluiu cultos, shows e até uma corrida de rua.