Gênesis 47

Mudar de vida, chegar no topo depois de uma jornada sofrida, é o sonho e a meta de muitos. O problema é conseguir tudo isso esquecendo de onde veio. Em Gênesis 47, vemos o exemplo de Jacó, que não esqueceu suas origens quando foi morar no Egito com o filho José. Como cristãos, devemos lembrar que estamos apenas de passagem por aqui. Nosso lar não é esse. Tenha uma ótima semana com nosso Deus e Senhor Jesus!