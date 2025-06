Reservas marinhas a caminho? senador vê aceno de Lula como ameaça à exploração de petróleo

Lucas Barreto (PSD-AP) avaliou que declaração de Lula na França indica que governo federal ainda pensa em criar unidades de conservação no Amapá

Por SELES NAFES

O senador Lucas Barreto (PSD-AP) interpretou a recente declaração do presidente Lula (PT), feita em Nice, na França, como um indicativo de que o governo federal deve avançar na criação de novas unidades de conservação marinhas no Amapá, justamente na região próxima de onde a Petrobras pretende iniciar atividades de exploração de petróleo.

Durante o pronunciamento na França, Lula afirmou que o governo continua avaliando essa possibilidade, que Lucas acredita ter a influência de ONGs e do Ministério do Meio Ambiente. Em abril, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) havia retomado o debate sobre a criação de quatro reservas marinhas no estado, sendo uma delas localizada a apenas 120 km da costa de Oiapoque, base das operações da Petrobras. O tema gerou forte reação política, e, a pedido do governador Clécio Luís (SD), uma audiência pública foi suspensa oficialmente pelo instituto.

A nova fala do presidente reacendeu o debate sobre o assunto. Segundo Lucas Barreto, a sinalização de Lula fortalece a possibilidade de que o anúncio da criação da unidade de conservação ocorra em novembro, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém (PA).