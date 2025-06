Restaurante Popular de Macapá fecha as portas por falta de energia

Com o fechamento, população de baixa renda que depende do local para se alimentar fica sem essa opção

Por RODRIGO DIAS

O Restaurante Popular Ibrahim Ferreira Dias, localizado no bairro do Pacoval, em Macapá, está com as portas fechadas por tempo indeterminado. A paralisação do serviço, que oferece refeições a preços acessíveis, é atribuída à falta de energia, conforme cartazes afixados no entorno do prédio.

Nesta sexta-feira (13), nenhum funcionário foi encontrado no local. A área externa do restaurante apresentava sinais de abandono, com mato alto e a placa de identificação caída. Um empreendedor que trabalha nas proximidades confirmou que a situação de fechamento e o cenário de descuido se arrastam há dias.

Inaugurado em setembro de 2015, o Restaurante Popular de Macapá era uma iniciativa da Prefeitura que visava atender, preferencialmente, pessoas de baixa renda. De segunda a sexta-feira, das 11h30 às 14h, o estabelecimento servia diariamente 200 refeições completas, com proteína, feijão, arroz, macarrão, salada, farofa, suco e sobremesa, pelo valor simbólico de R$ 3,50 por pessoa.

O serviço era gerido por uma empresa terceirizada, contratada através de processo licitatório pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). Com o fechamento, a população, especialmente a de baixa renda que dependia do local para se alimentar, fica sem essa opção essencial.

Até o momento, a Prefeitura de Macapá não se pronunciou oficialmente sobre o motivo exato do corte de energia, o prazo para a regularização da situação ou se há previsão para a reabertura do Restaurante Popular. A comunidade aguarda um posicionamento das autoridades sobre o futuro do serviço.