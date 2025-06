Êxodo 16

Compartilhamentos

Nostalgia é um sentimento que pode ser perigoso. Desejar reviver o passado é ignorar as dificuldades que tínhamos antes, e desprezar as bênçãos e os cuidados que temos hoje com nosso Deus. Em Êxodo 16, o povo libertado de forma sobrenatural começou a sofrer na travessia do deserto, e passou a lembrar do passado de escravidão de forma colorida. Tenha um feliz sábado (21).