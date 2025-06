Secretária é convocada para explicar paralisação de ambulâncias e contrato sem licitação

Presidente da Câmara de Macapá diz que atraso há cinco meses no pagamento de manutenção de ambulâncias é preocupante.

Da REDAÇÃO

A secretária municipal de Saúde de Macapá, Érica Aymoré, foi convocada pela Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal para prestar esclarecimentos sobre dois episódios que geraram forte repercussão na capital: a paralisação das ambulâncias do SAMU por falta de pagamento à oficina responsável pela manutenção (dívida que ultrapassa R$ 600 mil) e a contratação, sem processo licitatório, da empresa Venom para realizar a limpeza e desinfecção das unidades básicas de saúde.

A convocação partiu de requerimento do vereador Alessandro Monteiro (PDT) e foi aprovada pela Comissão de Saúde. A reunião extraordinária está marcada para o dia 23 de junho, às 9h, na Sala das Comissões da Câmara.

O contrato com a empresa Venom, firmado por meio de simples Registro de Preços, é alvo de mandado de segurança que tramita na 1ª Vara Cível e de Fazenda Pública de Macapá (Processo nº 6027242-09.2025.8.03.0001). A juíza Luciana Camargo solicitou informações à secretária Érica Aymoré, que, mesmo assim, optou por homologar o contrato sem responder à Justiça.

A convocação foi fundamentada na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Câmara, que garantem aos parlamentares o poder de fiscalização sobre os atos do Executivo. A Comissão de Saúde é composta pelos vereadores Alessandro Monteiro, Joselyo Mais Saúde, Patrick Monte, Ezequias e Elenice Scherer.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Pedro Dalua, manifestou preocupação com o cenário.

“Recebi com preocupação a notícia de que a Prefeitura não paga há cinco meses a manutenção das ambulâncias. Me custa entender essa inversão de prioridades da PMM”, afirmou.

A expectativa é que a secretária esclareça não apenas a paralisação do serviço de emergência, mas também os critérios utilizados para a contratação direta da empresa responsável pela limpeza das unidades de saúde do município.