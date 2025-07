‘Sempre gostei, mas não tinha oportunidade’, diz aluna em curso para eletricista

Leda esteve na aula inaugural da nova turma de eletricistas em formação; curso gratuito da Equatorial deve qualificar 50 novos até o fim de 2025

Da REDAÇÃO

O Grupo Equatorial deu início, nesta segunda-feira (30), à formação de mais 25 eletricistas no Amapá, dentro do Programa Escola de Eletricistas. A iniciativa, realizada em parceria com o Senai Amapá, já capacitou mais de 320 profissionais no estado desde 2022, com uma taxa de empregabilidade de 43% entre os formados.

O evento de abertura da nova turma aconteceu em Macapá e marcou o início da primeira etapa do curso em 2025. Ainda este ano, uma segunda turma será formada, totalizando 50 novos profissionais qualificados para atuar no setor elétrico do Amapá. A Escola de Eletricistas do grupo já formou em todo o Brasil mais de 1,6 mil trabalhadores do setor.

“São quatro meses de formação intensa, com conteúdo teórico e prático, que prepara profissionais não só para o nosso setor, mas também para as grandes indústrias que estão chegando ao Amapá. É uma oportunidade valiosa para esses alunos e uma enorme satisfação para nós, como empresa, contribuir com esse crescimento profissional em parceria com o Senai”, observou o presidente do Grupo Equatorial no estado, Augusto Dantas.

“Eu fiquei sabendo da oportunidade pelas redes sociais e venho pra ampliar meu conhecimento. O projeto é muito interessante e eu me interessei pelo amplo mercado. É uma grande oportunidade de crescimento pessoal e profissional e eu sempre me interessei e gostei, mas nunca tive a oportunidade e agora que tenho, eu vou agarrar com unhas e dentes”, disse a autônoma Leda Campos, uma das alunas em formação.

O curso é gratuito e faz parte do projeto E+ Profissional, uma parceria da Equatorial com o Senai e com o aval da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Os alunos receberão capacitação técnica e comportamental, incluindo conteúdos de segurança, comunicação, raciocínio lógico e relacionamento interpessoal. A carga horária total chega a 592 horas, e os participantes ainda recebem ajuda de custo mensal.