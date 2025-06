Sensação Amapaense vence concurso junino em Tartarugalzinho

Da REDAÇÃO

O município de Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá, viveu uma noite memorável no último sábado (15) com a realização do Concurso Polo Norte de Quadrilhas Juninas. O evento, marcado por apresentações emocionantes e grande participação popular, consagrou a quadrilha Sensação Amapaense como campeã da noite, após uma performance vibrante e cênica que encantou o público.

Mais do que celebrar a tradição junina, o concurso reafirmou a força da cultura popular no interior do Amapá, reunindo famílias e movimentando a cidade. O impacto foi sentido também na economia local: ambulantes, comerciantes e empreendedores informais aproveitaram o aumento da circulação de pessoas para ampliar suas vendas.

O Concurso Polo Norte foi realizado pela Prefeitura de Tartarugalzinho, dentro da programação do Forrazão de Tartarugal, com apoio do Governo do Estado, por meio do programa Arraiá no Meio do Mundo. A parceria fortalece o calendário cultural, descentraliza os grandes eventos e valoriza os municípios como protagonistas da cultura amapaense.

A integração entre tradição e desenvolvimento tem se mostrado estratégica para cidades como Tartarugalzinho, onde festas populares não só fortalecem a identidade regional como também geram renda e oportunidades para a população.