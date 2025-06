Êxodo 13

Muitas vezes, Deus nos apresenta caminhos que precisamos seguir mesmo sem entender. São rotas aparentemente desconexas, mas que depois farão todo o sentido. Em Êxodo 13, o povo que saiu do Egito e foi conduzido pela sabedoria do Criador pelo caminho mais longo. Às vezes, o deserto é melhor que o atalho. Tenha uma ótima quarta-feira (18) com nosso Senhor Jesus!