Cristãos fiéis são forjados no meio de grandes provações. Em Êxodo 5, Moisés sofreu um duro golpe. Em vez de libertar a ação, o rei endureceu ainda mais o trabalho dos israelitas, que passaram a sofrer dobrado. Com dor e confusão, Moisés falou com Deus. A fé verdadeira não depende de resultados imediatos. Veja a análise deste capítulo e tenha uma ótima terça-feira (10) com nosso Senhor Jesus!