Sindicatos aprovam proposta do Setentrião e servidores da saúde terão 40% escalonado

Sindicatos da saúde e o Governo do Amapá chegaram a um acordo durante a rodada da Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS (Mesa-SUS). Com a aprovação da proposta apresentada pelo Executivo, os servidores da saúde terão reajuste salarial escalonado, com índices que podem chegar a 40% até 2027.

A reunião que selou o acordo foi realizada na tarde de quarta-feira, 4, no auditório da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em Macapá. Participaram da votação representantes dos sindicatos da saúde, além de gestores da Sesa, da Secretaria de Administração (Sead), da Secretaria de Planejamento (Seplan), da Amapá Previdência (Amprev), do Centro de Reabilitação do Amapá (Creap) e do Sistema Único de Saúde (SUS).

A proposta aprovada prevê reajuste de 30% no período de 2025 a 2027, com possibilidade de atingir 40% para os servidores que estão no último padrão da carreira, próximos da aposentadoria. O objetivo é valorizar os profissionais e incentivar a renovação dos quadros por meio da aposentadoria.

A construção do acordo foi iniciada nos encontros realizados entre os dias 30 de maio e 1º de junho, no Palácio do Setentrião. Após esse diálogo inicial, os sindicatos levaram a proposta para análise junto às suas bases e retornaram à Mesa-SUS com o posicionamento favorável à aprovação. A ata da reunião será encaminhada à Secretaria de Administração do Estado para os trâmites legais.

Para a secretária de Estado da Saúde, Nair Mota, o reajuste representa um avanço importante na valorização das carreiras do setor.

“A carreira do servidor público é composta por vários parâmetros, mas a permanência na carreira é muito importante. Este é um processo inédito na saúde, fruto do compromisso em debater e reconhecer a realidade funcional da categoria”, destacou.