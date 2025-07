Som alto na madrugada termina em confronto entre moradores e Polícia Militar

Moradores e policiais ficaram lesionados; até uma viatura foi danificada

Por RODRIGO DIAS

Uma ocorrência de música alta na madrugada desta segunda-feira (30) no Residencial Vila dos Oliveiras, na zona sul de Macapá, escalou para uma intensa confusão entre moradores e policiais militares, resultando em perseguição, gritaria e disparos. Vídeos que circulam nas redes sociais registraram a gravidade da situação.

As imagens mostram um grande grupo de pessoas, incluindo mulheres, crianças e homens. Em um dos momentos mais tensos, um homem é visto correndo com uma caixa de som amplificada, enquanto policiais militares correm atrás de suspeitos. Barulhos de tiros e gritaria intensa são claramente audíveis nos registros.

Um dos vídeos flagra um policial militar efetuando disparos, aparentemente com balas de borracha, contra um grupo de pessoas. Uma mulher se aproxima e abraça o policial, em um apelo para que ele parasse. A pessoa que grava o vídeo faz uma narrativa com ofensas direcionadas aos policiais durante a gravação.

Versão da Polícia Militar

Ao Portal SelesNafes.Com, a PM informou que uma equipe do 1º Batalhão estava em patrulhamento pelo local por volta da 1h. Os policiais se depararam com um grupo de pessoas consumindo bebida alcoólica e ouvindo som em volume muito alto, com a presença de crianças pequenas no local.

Ao tentar abordar e orientar os moradores a baixar o volume e retirar as crianças do ambiente, os militares foram recebidos com hostilidade e palavrões. Durante a tentativa de prender um dos indivíduos por desacato, outros moradores avançaram contra a equipe, agredindo os militares com chutes e socos, além de lançar latas de cerveja e pedras contra a viatura policial.

Diante das agressões, os policiais precisaram usar armamentos de menor potencial ofensivo, incluindo munição de elastômero (popularmente conhecida como “munição de borracha”).

A PM informou que, devido ao grande número de agressores e à persistência das agressões, houve a necessidade de utilizar arma de fogo. Equipes de apoio do 1º Batalhão, Força Tática e 6º Batalhão chegaram ao local para auxiliar na ocorrência. Alguns dos acusados se esconderam em um apartamento, mas se entregaram após contato com a equipe policial e foram presos.

A ocorrência resultou em danos a algumas viaturas e um policial ficou lesionado no rosto. Não há informações sobre quantos moradores ficaram feridos.