Suspeito de emboscar estudante que levava lanche para garota morre em tiroteio com o Bope

Troca de tiros ocorreu em uma casa na Avenida Favilo Gentil, no mesmo bairro onde jovem foi morto a tiros ontem, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem suspeito de envolvimento na morte do estudante Lucas Câmara dos Santos, de 16 anos, morreu em uma troca de tiros com policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na tarde desta segunda-feira (16), no Bairro São Lázaro, zona norte de Macapá – mesma comunidade onde o jovem foi assassinado na noite anterior.

De acordo com o capitão Willian Leite, da Rotam/Bope, as equipes intensificavam o patrulhamento na região após denúncias de moradores sobre movimentação de facções criminosas. Durante a operação, houve confronto em uma casa na Avenida Favilo Gentil, que, segundo o oficial, funcionava como base de uma organização criminosa.

“O suspeito acabou morrendo na troca de tiros com a Rotam. Ele ainda não foi identificado, mas, segundo informações de populares, estaria envolvido no homicídio que ocorreu ontem aqui no bairro São Lázaro. Tudo indica que ele fazia parte da guerra entre facções”, afirmou o capitão.

Ainda segundo ele, pelo menos outros cinco criminosos que estavam no local conseguiram fugir, mesmo com o cerco montado pelos agentes. As operações na área vão continuar, segundo o Bope.

O crime

O estudante Lucas Câmara foi executado com três tiros, um nas costas e dois na nuca, por volta das 21h de domingo (15), na Avenida Pantaleão Gomes de Oliveira. Ele havia saído de casa para levar um lanche a pedido de uma suposta garota e acabou caindo numa emboscada.

O delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios, informou que, pelas características do crime, a principal linha de investigação é execução, descartando latrocínio, já que nem o celular nem a bicicleta de alto valor da vítima foram levados.

“A vítima foi atraída para o bairro, onde nem morava, e executada. Nosso trabalho agora é descobrir quem atraiu o adolescente e qual a motivação do crime”, explicou o delegado.

As investigações continuam para identificar os demais envolvidos tanto no assassinato do estudante quanto nos confrontos com a polícia.

Lucas era estudante da escola estadual Esther Virgolino.