Suspeito é preso com ‘mini-arsenal’ após tiros a carros em ramal de garimpo

Caso ocorreu nas proximidades do ramal que dá acesso ao Distrito de Lourenço, no município de Calçoene, a 370 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem foi preso com um verdadeiro “mini-arsenal” após ataques a tiros contra veículos que trafegavam pela rodovia BR-156, nas proximidades do ramal que dá acesso ao Distrito de Lourenço, região de garimpo localizada no município de Calçoene, no norte do Amapá.

A ocorrência teve início na terça-feira (4), quando equipes da 3ª Companhia do 12º Batalhão da Polícia Militar receberam denúncias sobre indivíduos que estariam efetuando disparos de arma de fogo contra motoristas na região.

Um motorista de uma picape Hilux chegou a ser atingido em uma das pernas quando estava dirigindo pelo trecho. Os tiros atravessaram a lataria do veículo. Diante da gravidade da situação, os policiais iniciaram incursões e abordagens para localizar os suspeitos.

Na manhã seguinte, uma guarnição do 3º Pelotão, sediado na comunidade de Carnot, abordou um indivíduo que apresentava comportamento suspeito. Durante a revista pessoal, os militares encontraram com ele uma arma de fogo adulterada, sem qualquer documentação legal.

Questionado, o homem confessou que em sua residência havia outras armas. Os policiais se deslocaram até o local indicado, onde foram apreendidos: uma espingarda calibre 12 com seis munições; uma arma de fabricação artesanal; e um cinto porta-munições.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Calçoene, onde foi apresentado para os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Militar informou que o patrulhamento na área foi intensificado com o objetivo de prevenir novos ataques e garantir a segurança na rodovia.