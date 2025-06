Transposição: deputado explica nova PEC e diz que vai pedir posse após diplomação

Paulo Lemos, diplomado nesta terça-feira (10), falou ao SNTV

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Diferente das PECs anteriores, a PEC 47, que está em tramitação no Congresso Nacional, tem um texto mais assertivo ao dar oportunidade de transposição para os servidores do Estado e prefeituras que ainda atuam. A aprovação da proposta, de autoria do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), é uma das prioridades do deputado federal Paulo Lemos (PSOL), diplomado ontem (10) pelo TRE após a aplicação do novo entendimento do STF sobre o acesso das sobras eleitorais. Lemos também avaliou o posicionamento político da nova bandada de deputados, agora renovada em 50%.

Entrevista: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Jr