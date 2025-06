Trem perde em casa e atacante cobra postura: “falta vergonha na cara”

Partida ocorreu neste domingo (1°), no Zerão, pela sétima rodada do representante amapaense diante do Manauara, em Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA

Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Série D, realizada neste domingo (1º) no Estádio Zerão, em Macapá, o Trem Desportivo Clube — representante amapaense na competição — foi derrotado por 3 a 0 pelo Manauara (AM). A atuação da equipe não agradou o atacante Aleilson, que desabafou após o jogo: “O que falta para o nosso time é um pouco de vergonha na cara, né?”, disparou o jogador.

Com o resultado, o Trem acumulou a terceira derrota na competição e permanece na sexta colocação do Grupo A1. Apesar do revés, ainda mantém vivas as chances de classificação. Para Aleilson, no entanto, a postura da equipe precisa mudar urgentemente.

“Fora de casa a gente entra totalmente ligado, conectado com o jogo, concentrado. Mas dentro de casa, parece que acha que vai resolver a qualquer momento, se acomoda. Eu acho que, pra uma equipe que quer algo, que quer buscar a classificação, não pode estar desligada em momento nenhum”, reforçou o atacante.

A vitória levou o Manauara aos 15 pontos, consolidando a liderança do grupo. Já o Trem, embora tenha conseguido chegar ao ataque em algumas oportunidades, pecou nas finalizações. Marinho, Aleff e Vitinho marcaram os gols do time amazonense.

A melhor chance da Locomotiva veio aos 47 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de falta frontal feita por Gotinha. A bola explodiu no travessão, impedindo o que poderia ser o gol de honra do time da casa.

Agora, o Trem terá uma semana de descanso e volta a campo no próximo sábado (7), contra o mesmo Manauara — desta vez fora de casa, no Estádio da Colina, em Manaus (AM).