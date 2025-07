Êxodo 25

Compartilhamentos

Desde o Jardim do Éden, Deus desce para se relacionar nos conosco. No deserto, Ele deu orientações para que o povo construísse um tabernáculo, um templo, para que eles pudessem se encontrar com o Criador de forma coletiva, num só lugar. Deus se aproximou tanto de nós, que se tornou um de nós. Tenha uma ótima semana de trabalho com nosso Salvador Jesus!