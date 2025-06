Usando joias roubadas, foragido por homicídio morre em confronto com o Bope

Assalto e confronto ocorreram no Bairro Renascer, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso procurado pela Justiça do Amapá por homicídio e também envolvido em roubo morreu baleado no início da noite desta quarta-feira (4), após confrontar uma equipe do Bope no Bairro Renascer, zona norte de Macapá.

Yago das Neves Vieira, de 25 anos, foi identificado como um dos autores de um assalto a residência ocorrido na última terça-feira (3), também no Renascer. Na ocasião, dois assaltantes armados agiram com extrema violência, subtraindo joias, dinheiro e celulares das vítimas.

Segundo o major Hércules Lucena, do Bope, a corporação vinha intensificando o policiamento na região devido ao aumento de roubos a residências. O último crime, cometido em uma quitinete, foi marcado por agressões físicas contra os moradores e o uso de armas de fogo.

“As vítimas sofreram violência, e relataram que os assaltantes estavam armados. Uma das vítimas descreveu com precisão as características físicas de um dos criminosos e da arma usada no crime, que possuía uma lanterna acoplada”, detalhou o oficial.

Informações repassadas à Rotam pelo serviço de inteligência da PM apontavam que um homem com as mesmas características estaria escondido em uma quitinete na Avenida Pérsia.

De acordo com a polícia, ao chegar ao local — o último apartamento do conjunto, pertencente a uma mulher —, a equipe anunciou a presença da PM, mas foi recebida com disparos de arma de fogo vindos de dentro do quarto. No revide, o atirador foi baleado.

Mesmo com sinais vitais, Yago não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital. A arma usada no confronto, uma pistola com lanterna, foi apreendida, junto com outros objetos que haviam sido roubados.

No momento da abordagem, o criminoso estava consumindo entorpecentes com uma mulher, que também foi conduzida à delegacia. Segundo o major Hércules, há indícios de que ela tenha envolvimento com o crime.

“Essa moça esteve antes na casa da vítima, e logo depois os assaltantes foram até lá cometer o roubo. Ela foi encontrada ao lado do criminoso, com drogas e os objetos roubados. No mínimo, teve participação indireta”, presumiu.

Ainda de acordo com o Bope, Yago estava foragido da Justiça, com mandado de prisão por homicídio, e também respondia por roubo.

Para o major Hércules, a ação demonstra o empenho da polícia em reduzir os índices de criminalidade na região:

“Ele era reincidente e violento. A atuação rápida das nossas equipes evitou novos crimes e resultou na apreensão de todos os materiais envolvidos”, concluiu o major.