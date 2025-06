“Vai abrir as portas”, diz aluna após concluir curso profissionalizante gratuito

Aluna cursou informática grátis e participou da formatura em Santana, através de um projeto desenvolvido pelo Ministério Público Estadual

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

As dificuldades de obter uma vaga no mercado de trabalho, principalmente, para quem não possui qualificação profissional é uma realidade. Para uma jovem de apenas de 16 anos que nesta terça-feira (24), se formou no curso de informática, o conhecimento irá ajudar bastante já que, caso contrário, ela não teria condições de pagar pela capacitação.

“O curso de informática vai me ajudar bastante, até porque não tenho condições de pagar. Sinceramente, penso em empreender no futuro e quem sabe cursar direito. Poder participar desse curso, com certeza vai abrir portas para mim, pois hoje em dia, sabemos que as empresas exigem o conhecimento básico de informática e agora já tenho esse curso. Estou muito feliz”, afirmou Camila dos Santos(foto de capa).

A Camila está entre os 272 alunos que se formaram através de um projeto desenvolvido pelo Ministério Público Estadual (MPE), na 8ª edição do Projeto de Profissionalização de Jovens de Santana que vivem em situação de vulnerabilidade social, por meio de parceria com instituições públicas e privadas. Auxiliar administrativo, cabeleireiro, corte e costura, informática, manicure e spa dos pés, maquiagem, massoterapia e operador de supermercado.

“Sabemos que Santana possui muitos jovens sem condições de custear um curso como este e através desse projeto, eles conseguem gratuitamente. Isso é uma oportunidade para quem vive a expectativa de em breve, se inserir no mercado de trabalho. Muitos desses alunos, já saem daqui para o mercado de trabalho e isso é formidável, porque veremos pessoas gerando renda e receita para suas famílias”, destacou Miguel Ferreira, promotor de justiça da Infância e Juventude de Santana.

Para a realização dos cursos e do projeto que existe desde 2018, instituições como: a Prefeitura de Santana, a Companhia Docas e o Lar Betânia (Instituto Marcello Cândia), são parceiros do MPE. A Irmã Hermelinda Maria Bui, considera importante a qualificação já que hoje muitos jovens e adolescentes reclamam da falta de oportunidade.

“A nossa instituição recebe muitas jovens meninas em situação de vulnerabilidade e entre elas, algumas reclamam da falta de chance, de oportunidade. Junto com o ministério público, acho essa parceria muita boa e espero poder continuar por muito tempo”, finalizou.