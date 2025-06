Veja a programação do Círio 2025

Diocese também lançou o cartaz oficial. Programação abrangerá residenciais de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A Diocese de Macapá apresentou, nesta segunda-feira (9), a programação e o cartaz oficial do Círio de Nazaré 2025, marcando o início dos preparativos para uma das maiores manifestações de fé da Amazônia.

O tema deste ano, “Maria, Mãe dos Peregrinos da Esperança”, foi definido em sintonia com as reflexões propostas pelo Vaticano, destacando a jornada espiritual dos fiéis rumo à pátria celestial.

CONFIRA AQUI A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

De acordo com o bispo de Macapá, Dom Antônio de Assis Ribeiro, a arte do cartaz foi escolhida por meio de um concurso que contou com a participação de vários artistas locais. O tema central do Círio foi o ponto de partida para a concepção visual da peça.

“Tudo começou com a definição do tema do Círio deste ano, que é ‘Maria, Mãe dos Peregrinos da Esperança’. Esse tema vem do Vaticano. A Igreja está refletindo sobre o nosso papel como peregrinos da esperança. Somos discípulos de Jesus Cristo em caminhada para a pátria definitiva, que é o céu. A esperança é o que nos move”, explicou o bispo.

Dom Antônio também detalhou a simbologia do cartaz, que expressa visualmente essa reflexão.

“Todos nós somos chamados, neste ano, a renovar o desejo do céu, a vontade de entrar na casa do Pai. No cartaz, há a representação de um santuário, que não é uma igreja física, mas simboliza o santuário da Santíssima Trindade, o céu. Abaixo, há a imagem de uma multidão caminhando, representando o povo de Deus em peregrinação. Caminhamos juntos, em comunhão, rumo à nossa meta definitiva, vivenciando o amor, a paz e a justiça. Atrás da imagem de Nossa Senhora, vemos a silhueta da corda, símbolo do vínculo com a comunidade e com a Igreja”, acrescentou.

Inscrições e voluntariado

Uma das novidades da edição de 2025 é a ampliação das atividades para residenciais e condomínios. A Diocese já está recebendo inscrições para Líderes de Peregrinação. Os interessados devem procurar o subsolo da Catedral São José, na Rua General Rondon, no Centro de Macapá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Aqueles que desejam atuar como voluntários também podem se inscrever para contribuir com a realização do Círio de Nazaré 2025, integrando a organização de uma das maiores festas religiosas da região.