Vereador doa presentes de aniversário para moradores de rua

Itens doados incluem alimentos, roupas, colchões e kits de higiene

Por RODRIGO DIAS

Na manhã desta sexta-feira (13), a solidariedade e o compromisso com a cidadania se fizeram presentes em Macapá. Representantes do gabinete do vereador Pedro DaLua realizaram a entrega de diversos donativos ao programa Pop Rua Jud Amapá, uma iniciativa coordenada pelo juiz Marconi Pimenta que visa garantir o acesso à justiça e a cidadania para pessoas em situação de rua no estado.

Os itens doados, que incluíam alimentos, roupas, colchões e kits de higiene, foram recebidos como presentes de aniversário doados pelo vereador DaLua no último sábado (7). Segundo Marcelo Siqueira Rocha, chefe de gabinete do vereador, a intenção é direcionar esses recursos para auxiliar aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade.

“É de muita estima que o presidente Dalua tenha vindo aqui justamente com o doutor Marconi Pimenta nessa parceria e só quem ganha é a população macapaense. E fica aqui nosso mandato à disposição para esse tipo de atividade juntamente com a justiça”, destacou Marcelo Siqueira Rocha, que representou o vereador que estava em compromisso político.

A entrega dos donativos ocorreu na Casa da Cidadania da Zona Norte de Macapá. De acordo com o juiz Marconi Pimenta, a iniciativa beneficiou cerca de 130 pessoas. “É um momento que eles estão se tornando visíveis, a gente está aos poucos garantindo cidadania e direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. São com pequenas atitudes que a gente estimula essas pessoas para uma nova vida”, afirmou o juiz.

Além da distribuição de donativos, a ação integrada do Pop Rua Jud Amapá ofereceu uma série de serviços essenciais, como a emissão de documentos, atendimentos psicológicos e de saúde, orientação jurídica e até mesmo um curso de limpeza de ar-condicionado, buscando promover a reintegração social e profissional dos assistidos.

Raylan Neves foi um dos beneficiados pela iniciativa. “Tirei minha carteira de reservista. Sou morador de rua e hoje em dia estou no centro de recuperação Nova Criatura, que fica localizado no Infraero 2, e estou indo muito feliz pra casa com meu kit, com minha carteira de reservista. Deus em primeiro lugar e o resto a gente corre atrás”, relatou Raylan, expressando sua gratidão e esperança.

O programa Pop Rua Jud Amapá faz parte da Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades, seguindo a Resolução n° 425/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), reforçando o compromisso do Poder Judiciário e da sociedade em promover a dignidade e os direitos de todos os cidadãos.