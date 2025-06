Vereador perde 36 kg com crossfit e faz aniversário com ação para moradores de rua

Produtos arrecadados: Pedro Dalua chegou aos 48 anos e pediu de presente alimentos, roupas e materiais de higiene pessoal para moradores de rua de Macapá

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Um vereador de Macapá resolveu comemorar seu aniversário de 48 anos, neste sábado (7), de uma forma diferente. Ao invés de festa tradicional, ele reuniu amigos e a equipe para um aulão de crossfit, seguido de uma corrida de 5 km. A proposta foi estimular a prática de exercícios físicos e o cuidado com a saúde.

Além da atividade esportiva, o presidente da Câmara Municipal, Pedro Dalua (União), fez um pedido especial aos convidados: doações de alimentos, roupas e materiais de higiene pessoal. Todos os itens arrecadados serão destinados a pessoas em situação de rua atendidas por um projeto social do juiz Marconi Pimenta, do Tribunal de Justiça do Amapá.

Dalua, que também é jornalista, revelou que já perdeu mais de 36 quilos e que ainda pretende eliminar mais sete. “Sou um desportista, mas eu estava muito acima do peso. E isso não é exemplo para ninguém”, declarou.

O vereador afirmou que quer usar seu exemplo pessoal para inspirar mudanças de hábito e ações de solidariedade. “Fazer o bem também é uma forma de cuidar da nossa saúde mental e espiritual”, acrescentou.