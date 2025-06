Zona Norte de Macapá recebe show nacional no Dia do Quadrilheiro

Evento marca abertura oficial do Arraiá do Povo 2025 que terá disputas juninas durante 6 dias

Por RODRIGO DIAS

O Governo do Amapá anunciou o início do Arraiá do Povo 2025 para esta sexta-feira, 27 de junho, Dia do Quadrilheiro Junino. A abertura promete um grande show com a banda Bonde do Forró e a participação de diversos artistas locais, marcando o começo das festividades que se estendem até o dia 2 de julho.

O evento deste ano acontecerá no complexo do 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros do Amapá, localizado no bairro São Lázaro, zona norte de Macapá. Fiel à sua característica itinerante – tendo passado pela Fortaleza de São José em 2023 e pelo Parque de Exposições da Fazendinha no ano passado – o Arraiá do Povo garante, mais uma vez, uma estrutura completa para o público.

O local está recebendo a montagem de arquibancadas e cobertura, um diferencial já conhecido de edições anteriores, que visa proteger tanto o público quanto os artistas das chuvas.

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) estima que cerca de 60 grupos, entre tradicionais e estilizados, irão disputar o tão cobiçado título de melhor quadrilha em suas respectivas categorias.

A programação incluirá o Festival Junino Municipal da Liga Junina de Macapá (LIGAJUM), a etapa estadual da Federação das Entidades Juninas e Folclóricas do Amapá (FEJUFAP) e a etapa estadual do Instituto Arraiá no Meio do Mundo (antiga FEFAP). O evento é totalmente gratuito.

Para fortalecer a cultura junina e garantir o brilho das apresentações, todos os grupos participantes receberam aporte financeiro, um incentivo essencial para a produção de seus espetáculos.