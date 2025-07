Abandonado, prédio da antiga Teleamapá vira ameaça à saúde pública

Por RODRIGO DIAS

Um prédio com história, localizado em um dos pontos mais estratégicos do centro de Macapá, no cruzamento da Rua São José com a Avenida General Gurjão, próximo à Catedral de São José e ao Teatro das Bacabeiras, chama a atenção pelo abandono.

O que antes abrigava a Teleamapá, hoje é um cenário de descaso, com mato, lixo e preocupações com a saúde pública.

De acordo com o historiador Célio Alício Cardoso, o local começou suas operações como Telefônica e, posteriormente, transformou-se na Teleamapá, uma subsidiária da Telebrás (Telecomunicações do Brasil S/A), que iniciou suas atividades em 1965 no estado.

A história do edifício acompanha a trajetória das telecomunicações no Brasil. Com as privatizações promovidas pelo governo Fernando Henrique Cardoso, a Telebrás foi vendida, e a Teleamapá seguiu no pacote, dando lugar à Telemar e, mais tarde, à Oi.

Atualmente, o que resta é um vazio de concreto e história. O abandono não apenas degrada a paisagem urbana do centro da capital amapaense, mas também cria um ambiente propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

O acúmulo de lixo e o matagal no local transformam o antigo ícone das telecomunicações em um potencial foco de doenças, levantando um alerta para as autoridades e a população local.

Há pneus, madeira e copos por toda parte. Não se sabe quem é o responsável pelo local. Enquanto isso, o perigo é invisível, mas existe no local, que necessita de um olhar mais cuidadoso.