Acamp’s promete aventura, fé e diversão para jovens no coração da floresta

Da REDAÇÃO

De 23 a 27 de julho, o Buriti Ecopark, no km 48 da BR-210, será o cenário de uma das experiências mais marcantes para adolescentes e jovens no Amapá: o Acampamento de Jovens Shalom – ACAMP’S. Promovido pela Comunidade Católica Shalom, o evento reúne participantes de 14 a 27 anos para cinco dias intensos de esportes, lazer, espiritualidade, shows e novas amizades. Se inscreva clicando aqui.

Muito mais que um simples acampamento, o ACAMP’S é uma proposta ousada de férias com propósito. A programação inclui trilhas, esportes radicais, palestras, adoração, missas, festas temáticas e momentos de oração, em uma imersão que une diversão e profundidade espiritual.

Criado em Fortaleza, em 1990, o evento ganhou força e se expandiu para diversas cidades do Brasil e países onde a Comunidade Shalom atua. Com o objetivo de promover a Cultura da Paz e o desenvolvimento humano integral dos jovens, o ACAMP’S também incentiva o engajamento social e o protagonismo juvenil.

Estrutura e o que está incluso

A inscrição dá direito a:

Transporte de ida e volta;

Alimentação completa durante os cinco dias;

Hospedagem ao estilo camping (os participantes devem levar barraca, rede, colchonete ou colchão inflável);

Acesso irrestrito a todas as atividades, festas, celebrações e momentos de lazer.

Experiência transformadora

“O Acamp’s é um espaço onde o jovem encontra diversão e sentido. Entre uma trilha e uma adoração, ele se depara com o que realmente importa: a descoberta de si mesmo, da fé e do outro”, destaca a equipe organizadora do Projeto Juventude para Jesus (PJJ), responsável pela iniciativa.

As vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas no site oficial do evento. Para quem busca mais do que entretenimento nas férias, o ACAMP’S é o convite ideal para viver uma experiência que fica para sempre na memória e no coração.