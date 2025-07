Acusados de furtar armamento da casa de policial federal são presos

Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão nas casas dos investigados, localizadas no Bairro Pedrinhas, na zona sul de Macapá.

Da REDAÇÃO

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (10), três indivíduos acusados de envolvimento no furto de carregadores de pistola 9mm e munições da residência de um policial federal, localizada em um condomínio na zona norte de Macapá. A ação faz parte da Operação Sentinela, que teve como objetivo aprofundar as investigações sobre o crime ocorrido no final de abril deste ano.

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão nas casas dos investigados, localizadas no bairro Pedrinhas, na zona sul da capital. Durante uma das buscas, um dos suspeitos tentou fugir pelo telhado, mas foi capturado pelos agentes.

Segundo a Polícia Federal, a ação é um desdobramento da prisão em flagrante realizada em 30 de abril, quando um motorista de aplicativo foi detido por suspeita de ter auxiliado o grupo no furto. Na ocasião, os criminosos levaram objetos pessoais do agente federal, além dos carregadores e munições de uso restrito da corporação. Apesar das prisões, as munições ainda não foram localizadas.

Todos os envolvidos foram presos e poderão responder pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

A operação contou com o apoio da Polícia Civil do Amapá, por meio da CORE (Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais), e da Polícia Militar, com a atuação do PATAMO. Os nomes dos acusados não foram divulgados pelas autoridades.