Adolescente é executado com 5 tiros em Santana

Crime ocorreu na Baixada do Ambrósio, no município que fica a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros na Área Portuária de Santana, na comunidade conhecida como Baixada do Ambrósio, a cerca de 17 km de Macapá. Segundo testemunhas, ocupantes de um carro que transitava pela Rua Cláudio Lúcio Monteiro pararam o veículo e atiraram contra a vítima, que chegou a ser socorrida por populares, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem estava em uma das entradas da comunidade quando os atiradores desceram do carro e efetuaram pelo menos cinco disparos. O adolescente foi levado ao Hospital de Emergências (HE) de Santana, mas morreu em decorrência dos ferimentos. Ele não possuía passagens pela polícia.

Horas depois do crime, a PM encontrou um carro abandonado no bairro Mutirão do Paraíso, com as mesmas características do veículo usado na ação criminosa. No interior do automóvel foram encontrados cartuchos balísticos intactos. A Polícia Civil investiga o caso.