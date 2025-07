Adolescente morre afogado ao lavar bicicleta no Rio Amazonas após passeio com amigos

Corpo de Bombeiros Militar do Amapá foi chamado, mas jovem foi encontrado já sem vida. Tragédia ocorreu na Rampa Náutica da orla de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá encontrou, por volta das 19h desta sexta-feira (25), o corpo do adolescente Erick Gomes Pimentel, de 17 anos, que havia desaparecido nas águas do Rio Amazonas. O afogamento ocorreu na rampa náutica do bairro Araxá, na orla de Macapá.

Segundo a capitã Carolina Melo, do CBM, testemunhas relataram que Erick estava acompanhado de três amigos. Eles passeavam de bicicleta pela orla e decidiram lavar os veículos na rampa, quando o jovem foi arrastado pela força da maré e submergiu.

Uma equipe de mergulhadores foi acionada e localizou o corpo nas proximidades do ponto onde ocorreu o desaparecimento. A tragédia causou comoção entre familiares e amigos que acompanhavam o resgate.

O CBM reforça o alerta à população para que evite entrar no rio naquela área, considerada de alto risco devido à correnteza e à variação da maré.