Air fryers recheadas com maconha: polícia intercepta 152 kg em operação contra ‘tráfico gourmet’

Polícia ainda investiga se parte da carga tinha como destino o estado do Amapá. Investigação começou após flagrante em Manaus

Por PEDRO PESSOA, de Belém para o Portal SN

Aparentemente inofensivas, as 38 fritadeiras elétricas transportadas em um caminhão baú não levantaram nenhuma suspeita à primeira vista. No entanto, o que parecia apenas uma carga comum escondia um esquema ousado de tráfico de drogas. Dentro de cada air fryer, havia quatro tabletes de maconha tipo skank, totalizando 152 quilos da substância. O esconderijo inusitado surpreendeu os policiais, que só descobriram a droga após uma vistoria minuciosa, fruto de um trabalho de inteligência.

A apreensão foi realizada durante uma operação conjunta das polícias civis do Pará e do Amazonas. A carga foi interceptada em um porto localizado na Avenida Arthur Bernardes, no bairro da Pratinha, em Belém. A embarcação vinda de Manaus (AM) transportava um caminhão, onde os eletrodomésticos estavam armazenados.

A ação foi coordenada pela Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC/PA), em parceria com o DENARC da Polícia Civil do Amazonas. A droga tinha como destino final a cidade de Natal (RN).

As investigações que levaram à apreensão começaram no último dia 4 de julho, quando dois suspeitos foram presos em flagrante em Manaus, com mais de 600 quilos da mesma droga, também escondida em fritadeiras. A partir dessas informações, os agentes identificaram que outro carregamento havia sido enviado ao Pará.

Com base em dados de inteligência, as equipes conseguiram rastrear a embarcação e o caminhão, monitorando a chegada da carga até o momento da apreensão. Todo o material foi recolhido e será periciado.

As investigações continuam com o objetivo de desarticular a organização criminosa envolvida no tráfico interestadual de drogas, identificar outros integrantes do esquema e confirmar se parte da carga também teria como destino o estado do Amapá.