Alan Yared cumpre tradição com show acústico em homenagem à Legião Urbana

Compositor amapaense retorna aos palcos com tributo que mescla clássicos e raridades da banda de Renato Russo

Da REDAÇÃO

O cantor e compositor Alan Yared promete uma noite de emoção e memória afetiva com o show “Legião Urbana Acústico”, no próximo dia 17 de julho, no Restaurante 313, em Macapá. O evento celebra mais de três décadas de devoção à obra da banda que se tornou símbolo do rock nacional e marcou gerações.

Desde os anos 1980, quando iniciou sua trajetória como vocalista da banda amapaense Ura, Yared desenvolveu uma conexão profunda com a música da Legião Urbana. Ao longo dos anos, esse vínculo se transformou em tributos aclamados pelo público local, tornando o artista uma referência regional quando se trata da obra da banda brasiliense.

O show terá uma pegada acústica e intimista, reunindo desde os grandes sucessos que conquistaram multidões até canções menos conhecidas, consideradas “lado B” do repertório da Legião. A seleção musical propõe uma imersão tanto nas canções consagradas quanto nas pérolas escondidas do grupo liderado por Renato Russo.

Reconhecido como um dos precursores do rock de garagem em Macapá, Alan Yared também construiu sólida carreira como compositor autoral, participando e sendo premiado em diferentes edições do festival Sescanta. Após um período afastado dos palcos, ele retomou a carreira em 2020 e se prepara para lançar, em outubro deste ano, o álbum Avenida FAB, que trará a participação especial do cantor Nilson Chaves na faixa “Me Leve”.

Para comprar ingresso do Legião Urbana Acústico Clique aqui