Alcolumbre diz que parlamento está unido pelo comércio nacional e empregos

Encontro reuniu lideranças dos Três Poderes para discutir estratégias diante da medida adotada pelo governo norte-americano.

Da REDAÇÃO

Em resposta ao aumento das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que o Parlamento está unido em defesa do comércio nacional, da indústria brasileira e da preservação de empregos. A declaração foi feita nesta quarta-feira (16), durante uma reunião na Residência Oficial do Senado Federal.

O encontro reuniu lideranças dos Três Poderes para discutir estratégias diante da medida adotada pelo governo norte-americano. Participaram o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, além de um grupo de senadores de diversas bancadas.

“O Parlamento brasileiro está unido em torno da defesa dos interesses nacionais. Temos convicção de que essa condução deve ser liderada pelo Executivo, mas com o Legislativo pronto para atuar com firmeza, serenidade e agilidade. Defender os empregos, a indústria e os empresários que geram riqueza para o país é uma missão coletiva”, declarou Alcolumbre.

A reunião também contou com a presença dos senadores Renan Calheiros (MDB-AL), Jacques Wagner (PT-BA), Randolfe Rodrigues (PT-AP), Rogério Carvalho (PT-SE), Weverton Rocha (PDT-MA), Fernando Farias (MDB-AL) e Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado.

Durante o encontro, Geraldo Alckmin criticou a decisão do governo americano, argumentando que os Estados Unidos mantêm superávit comercial com o Brasil e que a média das tarifas de importação brasileiras é baixa, de apenas 2,7%. “Há um equívoco do governo americano. Vamos trabalhar juntos para reverter essa situação. Estamos unidos para defender os interesses do país”, afirmou o vice-presidente.

A ministra Gleisi Hoffmann reforçou o compromisso do governo com a construção de uma resposta estratégica baseada no diálogo entre os Poderes e alinhada com as orientações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, também destacou o simbolismo da unidade institucional. “Assim como aprovamos por unanimidade a Lei da Reciprocidade, estamos prontos para agir com rapidez e responsabilidade na proteção da nossa economia e das nossas relações comerciais”, declarou.

Ao final da reunião, foi anunciada a formação de uma comitiva parlamentar que viajará aos Estados Unidos ainda este mês para tratar diretamente do tema com autoridades americanas. A missão busca reafirmar o compromisso do Brasil com relações comerciais equilibradas, respeitosas e baseadas na reciprocidade.