Amapá e Guiana Francesa dividem sabores e histórias na Feira Internacional de Oiapoque

Com nove chefs locais e internacionais, a programação do Sebrae reforça o intercâmbio gastronômico entre Brasil e Guiana Francesa

Da REDAÇÃO

De 31 de julho a 3 de agosto, a cidade de Oiapoque, no extremo norte do Amapá, será palco de uma experiência gastronômica inédita na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Durante a Feira Internacional de Oiapoque, será realizada a Cozinha Show, uma série de aulas-show que reunirá nove chefs renomados do Amapá e da Guiana Francesa em oficinas que unem técnica, cultura e sabores típicos da região.

A programação acontece sempre das 18h30 às 20h30, na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 711, no centro de Oiapoque. A participação é gratuita e aberta ao público.

De acordo com o Sebrae Amapá, um dos realizadores do evento, a iniciativa visa valorizar a gastronomia amapaense e transfronteiriça, ao mesmo tempo em que estimula a inovação e cria oportunidades de visibilidade e negócios para os profissionais da área.

“Ao reunir talentos locais e internacionais em oficinas culinárias, o espaço estimula a inovação gastronômica, valoriza os ingredientes regionais e amplia as oportunidades de visibilidade e geração de negócios para os chefs envolvidos”, destacou a superintendente do Sebrae Amapá, Alcilene Cavalcante.

Ao todo, serão ministradas 12 oficinas gastronômicas, com três aulas por dia. Os temas vão desde pratos típicos da região até drinks e coquetéis, passando por técnicas contemporâneas e histórias que refletem o repertório cultural dos profissionais convidados.

Entre os nomes confirmados estão os chefs Lucas Uchôa, Flora Dias, Anderson Danrlei (Chocolatier), Gilmar Marrar, Manoel Maciel de Sousa, Geane Gomes e Jucicley Gomes, todos do Amapá. Da Guiana Francesa participam os chefs Pardonipade Johan e Antoine Zulemaro, reforçando o caráter transfronteiriço do evento.

Para a assessora da superintendência do Sebrae, Elisangela Ramos, a Cozinha Show é uma oportunidade única de aproximação cultural e troca de saberes. “O público poderá participar, gratuitamente, da Cozinha Show e da programação diversificada para aprender novas técnicas e sabores com chefs locais e internacionais renomados”, afirmou.

A Feira Internacional de Oiapoque é uma realização do Sebrae, da Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá (Agência Amapá) e do Governo do Estado. Conta ainda com as parcerias da Coletividade Territorial da Guiana (CTG), Câmara de Comércio e Indústria da Guiana (CCIG), Prefeitura Municipal de Oiapoque, Associação Comercial de Oiapoque (Acoi), Senac, Sindicato das Empresas de Turismo do Amapá (Sindetur) e empresa LAN Telecom.

Programação

Quinta, 31

18h30

Chef Lucas Uchôa

Oficina Burger 360°

Formado em Gastronomia e com experiência internacional em Portugal, Lucas comanda três empreendimentos em Macapá, incluindo a Sinner, eleita melhor hamburgueria da cidade por três anos e destaque nacional no ranking do Hambúrguer Perfeito.

19h45

Chef Johan Pardonipade

Oficina Flores de Abóbora Recheadas com Camarão e sobremesa Coulis de Abóbora com Vinagre de Maracujá

O chef da Guiana Francesa, é formado pelo Lycée MELKIOR e pelo BEP de Orléans. Premiado no Troféu Crioulo de Artes Culinárias em 2018, é cofundador da Toques Guyanaises e chef do restaurante CEJO, reconhecido com o prêmio Sézame e o título de mestre restaurateur em 2024.

20h30

Chef Flora Dias

Oficina Nossas Raízes – Pescada ao Oiapoque

Flora une raízes indígenas e saberes ribeirinhos do Amapá a técnicas refinadas da Escola Laurent Suaudeau. Fundadora do Flora Restaurante, Flora Bistrô e Vila Gourmet, ela valoriza ingredientes amazônicos com identidade e sofisticação. A chef foi eleita Melhor Chef do Brasil pelo Prêmio Dólmã, e é Embaixadora da Gastronomia do Amapá e do Brasil.

Sexta, 1º

18h30

Chocolatier Anderson Danrlei

Oficina Chocolates Artesanais

Anderson é formado pela Escola de Chocolataria Castallé, em Canelas (RS), e especialista em técnicas avançadas de chocolataria pela École Ducasse, em Yssingeaux, França.

19h45

Chef Gilmar Marrar

Oficina Prato Filé di Maria

O Di Maria Grill é um restaurante especializado em cortes selecionados que oferece uma experiência gastronômica deliciosa no formato de rodízio.

20h30

Chef Lucas Ochôa

Oficina Empreendendo com Coquetéis

Sábado, 2

18h30

Chef Manoel Maciel de Sousa

Oficina Culinária ancestral dos povos originários

Manoel é chef premiado natural de Igarapé-Miri (PA) e radicado em Macapá. Especialista em frutos do mar e culinária amazônica, construiu sua carreira em casas renomadas como Vitruviano, Panela de Barro e Hotel do Forte.

19h45

Chef Geane Gomes

Oficina Fundos, molhos, bases e suas aplicações

Em 2019, foi eleita Melhor Chef do Amapá no concurso Brasil Sabor/ABRASEL-AP. Atualmente, ela é sócia do restaurante 313 eleito por 7 anos o melhor do Amapá e foi destaque no Festival Fartura 2021 em São Paulo como representante da região Norte.

20h30

Chef Jucicley Gomes

Oficina Drinks e Coquetéis

Ele é profissional de enogastronomia com experiência como bartender, garçom, barista, copeiro e sommelier de vinhos, cervejas artesanais e cachaça. Também atua na produção de licores caseiros.

Domingo, 3

18h30

Chef Flora Dias

Oficina Tema nossas raízes – Filé ao Curiaú

19h45

Chef Antoine Zulemaro

Oficina ‘Tocha escalfada em manteiga defumada, tucupi com risoto de emulsão de dachine e sobremesa de batata doce

Antoine trabalhou como chef de partie em restaurante francês que conta com duas estrelas Michelin. Ele também foi eleito o Melhor Chef da Guiana em 2022 e participa de projetos culturais como Sel et Piments.

20h30

Chef Jucicley Gomes

Oficina Drinks e Coquetéis.