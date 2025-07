Amapá tem a maior queda de homicídios entre os estados em 2024, aponta estudo

O município de Santana, na região metropolitana de Macapá, deixou de ser a cidade mais violenta do país. Destaque para a Operação Protetor.

DA REDAÇÃO

O Amapá liderou a redução proporcional de homicídios no Brasil em 2024, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados nesta quinta-feira (24) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O levantamento revela que o estado apresentou queda de 30,6% na taxa de Mortes Violentas Intencionais (MVI), que incluem homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenção policial.

Em 2023, a taxa no Amapá era de 64,9 mortes por 100 mil habitantes. Em 2024, esse número caiu para 45,1 por 100 mil, ainda mantendo o estado entre os mais violentos do país, mas com uma redução mais acentuada do que em outras unidades da federação. Em segundo lugar aparece a Bahia (40,6), seguida pelo Ceará (37,5).

O município de Santana, na região metropolitana de Macapá, se destacou de forma significativa nesse cenário. Em 2023, a cidade figurava como a mais violenta do país entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. Este ano, caiu para a 18ª posição, após uma redução de mais de 40% na taxa de homicídios — de 92,9 para 54,1 por 100 mil habitantes. A queda coincide com a intensificação de operações policiais, como a Operação Protetor, voltada ao enfrentamento ao crime organizado em áreas críticas do município.

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública é elaborado anualmente pelo FBSP com base em dados oficiais fornecidos pelas secretarias estaduais de segurança e demais órgãos do setor. O documento completo pode ser acessado NESTE LINK.