Amapá terá IFAP fluvial

A proposta foi apresentada pelo senador Randolfe durante reunião com o ministro da Educação, Carlos Santana, e o reitor do IFAP, Romaro Silva.

Compartilhamentos

O estado deverá receber o primeiro campus fluvial do Instituto Federal do Amapá (IFAP), um projeto inédito para a região amazônica. A proposta foi apresentada na terça-feira (8) pelo senador Randolfe Rodrigues, durante reunião com o ministro da Educação, Carlos Santana, e o reitor do IFAP, Romaro Silva.

A unidade fluvial será voltada a comunidades ribeirinhas, com o objetivo de levar educação técnica e profissionalizante a localidades de difícil acesso. Segundo o senador, a iniciativa representa um avanço na inclusão educacional e na interiorização do ensino público federal no estado.

Além da proposta do campus fluvial, também foi discutida a inauguração do novo campus do IFAP em Tartarugalzinho, ampliando a presença da instituição no interior do Amapá.

Outro ponto tratado na reunião foi a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no arquipélago do Bailique. A ideia é garantir que os estudantes da região não precisem mais se deslocar até Macapá, o que representa um alto custo financeiro e logístico para as famílias.

Por fim, Randolfe também propôs a inclusão da língua francesa como opção nas provas do ENEM, em razão da proximidade cultural e geográfica do Amapá com a Guiana Francesa.