Amapaense procurado pela Interpol é preso na zona norte

Liderança de facção nacional respondia por lavagem de dinheiro, tráfico e assassinato em Caiena

Por OLHO DE BOTO

Um amapaense procurado pela Interpol, por um homicídio ocorrido na Guiana Francesa, em Caiena, foi preso nesta segunda-feira (7), na zona norte de Macapá, em uma ação da Polícia Militar do Amapá.

Apontado no Brasil como uma liderança da facção criminosa Comando Vermelho, Marcelo Augusto da Cruz Nunes, de 32 anos, também era investigado no Amapá pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), e contra ele havia um mandado de prisão preventiva por lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O criminoso foi localizado pelo Batalhão de Força Tática da Polícia Militar do Amapá, no Bairro Infraero II, após levantamentos do serviço de inteligência da PM.

Em 1º de outubro de 2018, na Guiana Francesa, uma testemunha declarou à polícia que três homens armados entraram em sua residência e anunciaram um assalto, e que, durante a ação criminosa, abriram fogo contra uma das vítimas. Na ocasião, Marcelo Nunes foi identificado como um dos autores do crime, além disso, seu DNA foi encontrado em um dos cartuchos detonados pela arma que ele havia usado no local.

Ele foi apresentado na sede da Polícia Federal, em Macapá, e segue à disposição da Justiça.