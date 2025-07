Levítico 9

Amor e respeito são dois princípios que muitos não conseguem equilibrar no relacionamento. Muitos filhos não enxergam autoridade nos pais e até no relacionamento com nosso Deus. Em Levítico 9, vemos o início do sacerdócio de Arão, irmão de Moisés. Algo extraordinário aconteceu. Temos tratado Deus com a reverência que Ele merece? Tenha uma ótima quinta-feira (24) com nosso Senhor Jesus!