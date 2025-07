Após impasses, Sol + Energia Solar reduz prazos e investe em novo centro de distribuição

Empresa amapaense promete acelerar entregas após resolver impasses logísticos e anuncia nova sede no Laguinho

Por SELES NAFES

A Sol + Sistemas de Energia Solar, uma das empresas mais respeitadas do setor no Amapá, anunciou a redução do prazo de instalação de sistemas residenciais e comerciais, após enfrentar transtornos com a logística de entrega de equipamentos nos últimos meses. A empresa, que atua em Macapá e caminha para o quinto ano no mercado de energia renovável, confirmou a 27 clientes na fila que os sistemas contratados serão instalados entre o fim de agosto e o início de setembro.

A medida vem após reclamações de consumidores que aguardavam a entrega dos sistemas de geração solar, alguns dos quais chegaram a acionar a Justiça solicitando liminares para instalação imediata, mas os pedidos de tutela antecipada foram negados, segundo informou o diretor da empresa, Douglas Camelo.

Ele admitiu os atrasos, mas garante que a situação está sendo resolvida com investimentos em estrutura e logística, acrescentando que tem dialogado diariamente com os clientes na sede da empresa.

“Entregaremos todos e já instalamos mais de 1,5 mil sistemas. Hoje estamos preparando um novo centro de distribuição e vamos inaugurar a nossa sede definitiva no bairro do Laguinho em setembro”, anunciou Camelo, destacando que a nova estrutura será fundamental para garantir a pronta entrega dos equipamentos e evitar gargalos na logística.

Menor prazo

Além disso, com alguns ajustes, a empresa reduziu o prazo médio de instalação dos sistemas fotovoltaicos de 90 dias para um intervalo entre 30 e 60 dias. A empresa também busca alinhar os prazos com os trâmites da Equatorial Energia, concessionária que leva até 30 dias para aprovar e ativar os projetos encaminhados pelas integradoras.

A maioria dos sistemas instalados pela Sol + são conectados à rede de distribuição, permitindo que o excedente gerado seja convertido em créditos e abatido da fatura mensal de energia elétrica, o que tem atraído cada vez mais consumidores no Amapá.

Reconhecida nacionalmente com premiações no setor, o diretor da Sol + reforçou o compromisso com a transparência e a satisfação dos clientes, apostando na expansão de sua estrutura para atender à crescente demanda por energia limpa e sustentável.