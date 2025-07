Após roubo no centro comercial, suspeito salta de forro e troca tiros com o Bope antes de morrer

Depois do assalto, o suspeito invadiu uma residência no Centro de Macapá, onde ocorreu a troca de tiros.

Por OLHO DE BOTO

Um suspeito de 21 anos morreu em confronto com o Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva, o Giro do Bope, após um roubo ocorrido no fim da tarde desta quinta-feira (24), no Centro Comercial de Macapá.

Os policiais informaram que estavam patrulhando nas proximidades da Fortaleza de São José quando o Ciodes e a Central Bope relataram, via rádio, um roubo em andamento na Região Central e que o suspeito estava armado, vestido com uma camisa vermelha e bermuda jeans, fugindo pela Avenida Coaracy Nunes.

A chegada rápida da polícia e a colaboração de populares foram essenciais para a localização exata do fugitivo. Um deles contou que avistou um homem armado, com as mesmas características repassadas, invadindo seu quintal e escalando o muro do vizinho. O local foi cercado e, logo, os militares descobriram que o indivíduo já havia invadido uma residência e estava no 2º andar, se locomovendo por dentro do forro.

Ainda segundo a PM, assim que foi informada a presença do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva no local, Matheus Marques do Santos passou a atirar contra os policiais, momento em que houve o revide. Ele então saltou do forro, caindo no 1º piso, em uma oficina especializada em sistema de refrigeração, onde novamente usou um revólver calibre 38 contra os militares e foi atingido.

Além da arma usada no confronto, foi encontrada uma camisa vermelha que Matheus teria arremessado no momento da fuga para tentar confundir os policiais.

Após a confirmação do óbito pelo Samu e a finalização dos trabalhos da Polícia Científica, o material foi apresentado ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.