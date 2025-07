Após ser batizado em igreja, jovem recebe ligação e é morto a tiros

Crime ocorreu em uma área de pontes do Bairro Universidade, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Um jovem de 24 anos, identificado como Luiz Pinto Rodrigues, foi assassinado a tiros na manhã deste sábado (26), na zona sul de Macapá. O crime, ocorreu na passarela da 2ª avenida do bairro do Universidade, logo após a vítima ter sido batizada em sua igreja.

Segundo relatos do pai e de um pastor, Luiz havia acabado de sair da igreja, localizada no bairro do Zerão. O pastor, visivelmente abalado, apresentou uma foto do batismo à equipe policial, confirmando que a vítima havia participado da cerimônia minutos antes do ocorrido.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas no local ouviram diversos disparos e, ao verificarem, encontraram o corpo de Luiz caído ao lado da passarela. Populares informaram à PM que dois homens em uma bicicleta foram vistos fugindo do local logo após os tiros.

Apesar de não ter passagens pela polícia, a vítima possuía dois boletins de ocorrência registrados contra ela, um por importunação e outro por violência doméstica.