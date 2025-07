Bala muda comunicação da prefeitura

Fernando foi um dos coordenadores políticos da última campanha do prefeito, reeleito em 2024.

A Comunicação da gestão do prefeito Bala Rocha está sob novo comando no município de Santana, situado a 17 km de Macapá. Assume no lugar de Aline Brito, que se despediu da função nesta terça-feira (1º), o também jornalista Fernando Santos, que teve sua nomeação publicada no Diário Oficial do Município no mesmo dia. Aline brito deixou o cargo para atuar no Governo do Estado do Amapá.

Fernando foi um dos coordenadores políticos da última campanha do prefeito, reeleito em 2024. Ele ressaltou que seu compromisso será com a transparência e interlocução com os moradores de Santana.

“Entro pra somar e garantir a democratização de informações da prefeitura com a comunidade. A comunicação precisa ser didática, presente e, acima de tudo, transparente”, afirmou.

O novo secretário de Comunicação é atuante no meio político e na imprensa amapaense. Tem mais de 15 anos de carreira, tempo no qual passou pela TV Santana (canal 42), onde foi apresentador do Jornal 42 e do programa Giro 42.

Santos também atuou como repórter da TV Equinócio (afiliada da Record no Amapá). Foi autor de reportagens que repercutiram em veículos nacionais. Além do trabalho jornalístico, também assessorou campanhas eleitorais de vereadores, prefeitos, deputados, senadores e candidatos ao governo estadual.