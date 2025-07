Bondinho do Trapiche Eliezer Levy volta a operar e garante diversão na reta final das férias

Com seus 427,36 metros de extensão, o bondinho oferece uma vista majestosa do Rio Amazonas, na orla de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Após dias de paralisação que geraram burburinho nas redes sociais e frustração entre os turistas e moradores, o bondinho do Trapiche Eliezer Levy, uma das principais atrações de Macapá, retomou suas operações.

O retorno do serviço, que é gratuito, acontece em um período crucial de férias, garantindo a alegria de quem busca lazer e uma vista privilegiada do Rio Amazonas.

A paralisação do bondinho no início de julho foi atribuída a um problema técnico, que, segundo informações, foi sanado com a manutenção. Curiosamente, no mês anterior, o atrativo também havia ficado inoperante, à época, por uma suposta falta de pagamento a uma empresa terceirizada.

As interrupções geraram discussões entre os frequentadores e usuários das redes, que aguardavam ansiosamente a normalização do serviço.

Com seus 427,36 metros de extensão, o bondinho oferece uma vista majestosa do Rio Amazonas, consolidando-se como um ponto turístico imperdível na capital amapaense. Além do passeio de bondinho, o Trapiche Eliezer Levy também conta com restaurante e sorveteria, completando a experiência para os visitantes.

O bondinho estará em funcionamento todos os dias da semana. Durante o intenso período de férias de julho, haverá horários estendidos aos fins de semana, permitindo que mais pessoas aproveitem essa atração.

Funcionamento:

– Segunda a quinta-feira: das 17h às 23h

– Sexta, sábado e domingo: das 11h às 15h e das 17h às 23h

O trajeto é realizado em intervalos de 20 em 20 minutos, assegurando um fluxo contínuo para quem deseja desfrutar do passeio.