‘Boqueiro’ atira contra policiais e acaba morto no revide

Tiroteio ocorreu no Bairro Jardim Felicidade II, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Criminosos abriram fogo em direção a uma equipe do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual da Polícia Militar. Houve revide e um dos atiradores acabou morrendo em confronto com o Tático Operacional Rodoviário (Tor). O tiroteio ocorreu na noite desta sexta-feira (11), no Bairro Jardim Felicidade II, na zona norte de Macapá.

Os militares informaram que estavam averiguando uma denúncia repassada pelo Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), que apontava uma intensa comercialização de drogas em frente a uma casa localizada numa área de pontes, com acesso pela Rua Alexandre Ferreira da Silva.

Reginaldo Del Castillo Pires, de 19 anos, atuava como ‘boqueiro’ da região e já tinha sido preso em outras ocasiões por tráfico de drogas.

Segundo o oficial que estava à frente da ocorrência, tenente F. Queiroz, na chegada ao local, vários suspeitos começaram a correr quando avistaram os militares se aproximando do ponto de drogas indicado, sendo que um deles, trajando camisa preta e empunhando uma arma de fogo, entrou em uma residência e, logo em seguida, tentou fugir pelos fundos do imóvel, pulando em uma área de lago, de onde partiu para o ataque a tiros e foi atingido.

Para evitar um possível afogamento, os policiais retiraram o homem ferido do lago e acionaram o socorro médico, que constatou o óbito no local.

Além da arma usada contra os policiais, Del Castillo portava diversas porções de entorpecentes.