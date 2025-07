Brutal: idoso é morto com tiro de cartucheira no rosto por homem que perseguia esposa

Crime ocorreu em um assentamento no Distrito do Lourenço, em Calçoene, a cerca de 370 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um idoso de 88 anos foi assassinado com um tiro de espingarda no rosto por um criminoso que perseguia uma mulher. O homicídio com requintes de crueldade aconteceu na madrugada de domingo (6), em um assentamento situado no Distrito do Lourenço, em Calçoene, a cerca de 370 km de Macapá.

A vítima, Juarez Alves da Silva, estava dentro de casa, em um ramal que fica a 20 km da comunidade, quando teve parte da cabeça esfacelada por um disparo.

Segundo apurações da polícia, depois de matar o ancião, o atirador, identificado como Eusébio da Abolição Souza Sena, montou numa motocicleta preta e fugiu rumo à BR-156, levando a arma usada no crime.

O assassinato brutal foi testemunhado pela esposa do acusado. Ela contou à polícia que estava sendo agredida pelo marido quando decidiu fugir e buscar abrigo no quintal do vizinho (seu Juarez).

A briga de casal terminou de forma trágica e deixou os moradores da região indignados, pois o agressor invadiu a propriedade rural de um inocente e o matou sem piedade, por achar que a vítima estaria abrigando a mulher.

Militares do 12º Batalhão fizeram diversas incursões ao longo do dia, mas não tiveram êxito na captura do assassino. O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil.