Cadeirante foragido e integrante de facção são presos em Santana

Um dos capturados havia fugido para o Sul do país para escapar da Justiça, mas acabou sendo localizado após retornar ao Amapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma operação da 1ª Delegacia de Polícia Civil resultou, nesta quarta-feira (2), na prisão de dois homens que estavam sendo procurados pela Justiça. As capturas ocorreram no município de Santana, a 17 km de Macapá. Um dos detidos é cadeirante e havia fugido para o Sul do país ao descobrir que tinha um mandado de prisão em aberto, mas acabou retornando ao Amapá, onde foi localizado.

Embora as prisões tenham ocorrido simultaneamente, os dois homens respondem por crimes distintos. A Polícia Civil optou por não divulgar as identidades dos investigados. Um deles, de 33 anos, é acusado de integrar uma organização criminosa com atuação em todo o estado, além de responder por crimes de receptação e tráfico de drogas.

“A equipe de investigação estava nas ruas em diligência quando abordaram um grupo de pessoas em via pública e, durante a abordagem, constataram que esse homem estava com mandado em aberto pelos crimes de participação em organização criminosa, receptação e tráfico de droga”, explicou o delegado Bruno Braz, responsável pela operação.

O segundo homem preso, de 22 anos, é cadeirante e, ao saber que estava sendo procurado, fugiu para o Sul do Brasil na tentativa de escapar da Justiça. No entanto, o serviço de inteligência da Polícia Civil descobriu que ele havia retornado ao Amapá e estava circulando tranquilamente pelas ruas de Santana.

“Esse segundo homem fugiu para o sul quando houve a expedição do mandado de prisão e foi encontrado nesta quarta-feira em Santana, quando estava tranquilamente em via pública. Na diligência, os investigadores constataram ainda que ele é integrante de uma facção”, completou o delegado Bruno Braz.