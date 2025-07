Cadela de três patas vítima de maus-tratos brilha em evento pet com fantasia criativa

Queimadinha desfilou fantasiada de pirata, com um brinquedo no lugar da pata perdida, detalhe que transformou a deficiência em símbolo de originalidade.

Por RODRIGO DIAS

A ExpoPet, maior feira de negócios pet do Amapá ocorrida, foi palco de uma história emocionante de superação e amor incondicional no último fim de semana. A artista muralista Raissa Lima, de 25 anos, e sua notável cadela Queimadinha roubaram a cena no desfile, mostrando que resiliência e afeto podem transformar vidas. O evento foi realizado no último sábado (6), em um shopping da zona sul de Macapá.

Queimadinha, uma cadela de três patas resgatada das ruas há seis anos, desfilou fantasiada de pirata. A criatividade de Raissa chamou atenção ao incluir um tubarão de brinquedo no lugar da pata perdida — um detalhe que arrancou sorrisos e transformou a deficiência em símbolo de força e originalidade.

A trajetória de Queimadinha é marcada por traumas. Ela foi vítima de maus-tratos severos, incluindo queimaduras com água quente e um atropelamento por motocicleta, que resultou na perda de parte do couro e de uma das patas. Hoje, ela é símbolo de superação e recebe amor e cuidados redobrados de sua tutora.

“A gente já pegou ela com sinais de maus-tratos, com uma queimadura, sem uma patinha. E ela veio fantasiada hoje para mostrar que é muito corajosa”, contou Raissa, emocionada.

“Eventos como esse promovem a causa animal e nos deixam muito felizes. É uma verdadeira celebração do amor pelos animais”, completou.

A participação de Queimadinha no desfile também tinha um propósito solidário: Raissa esperava conquistar uma consulta veterinária para uma cadela mais velha, também sob seus cuidados, que está doente.

Apesar da cadela ter sido uma das finalistas do concurso, o prêmio desejado não foi alcançado. Ainda assim, o impacto da dupla foi imenso. A história dela e o gesto de Raissa se tornaram a maior prova de que o amor incondicional pelos animais existe — e move montanhas.

Elas saíram da ExpoPet com a certeza de terem tocado o coração de todos os presentes, reforçando a importância da adoção, do cuidado e do respeito aos animais. A jornada de Queimadinha é um lembrete poderoso de que toda vida importa — e merece uma segunda chance.