Câmeras de caminhão-tanque revelam dinâmica da colisão que vitimou mulher

Acidente ocorreu no bairro Santa Rita, na região central de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Imagens obtidas por câmeras instaladas no caminhão-tanque envolvido no acidente fatal ocorrido no último sábado (26), no bairro Santa Rita, em Macapá, revelam a dinâmica da colisão que resultou na morte de Graciane Oliveira Sanches, de 38 anos. O vídeo contradiz os relatos iniciais e mostra que a motocicleta teria avançado o sinal vermelho.

A tragédia aconteceu no cruzamento da Avenida Padre Júlio Maria Lombard com a Rua Professor Tostes. Segundo a sequência de imagens registradas pelo próprio caminhão, o veículo trafegava pela Avenida Padre Júlio com o sinal verde aberto. Em determinado momento, a motocicleta pilotada por Francisco Cardoso, marido de Graciane, avança o sinal vermelho e colide violentamente com a lateral do caminhão.

Com o impacto, os capacetes do casal foram arremessados. As imagens mostram o motorista do caminhão parando imediatamente e descendo para prestar socorro às vítimas, que ficaram caídas no asfalto. Graciane, que estava na garupa, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Francisco foi socorrido com escoriações e encaminhado ao Hospital de Emergências.

Contradição com relatos iniciais

Relatos preliminares repassados à Polícia Militar apontavam que o casal teria “pegado o rabo de sinal” e que Graciane teria se desequilibrado ao tentar desviar do caminhão. Ainda segundo essas versões, ela teria caído e sido atingida pelo veículo. Curiosamente, a motocicleta apresentava poucos danos aparentes após a colisão.

No entanto, o vídeo contradiz essa narrativa e reforça a hipótese de que a moto avançou o sinal, contribuindo diretamente para o acidente.

Graciane trabalhava como auxiliar de serviços gerais em uma agência bancária e residia no bairro do Muca. Ela deixa dois filhos: uma menina de 7 anos e um jovem de 18.