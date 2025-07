Candidatas à Musa Verão são apresentadas antes da grande final de domingo

Da REDAÇÃO

A grande final do concurso Musa Verão 2025 já tem data marcada: será no próximo domingo, 27 de julho, encerrando com glamour e representatividade a programação de férias do Macapá Verão, evento promovido pela Prefeitura de Macapá. A competição promete eleger a mulher que mais representa a beleza, o carisma e a força da mulher tucuju neste que é um dos concursos mais aguardados do calendário cultural da capital.

As candidatas finalistas, classificadas em seletivas realizadas nos distritos de Macapá, foram oficialmente apresentadas aos patrocinadores, influenciadores digitais e toda a equipe técnica e de produção durante um encontro especial realizado no Trapiche Eliezer Levy, com direito a coffee break de boas-vindas e clima de confraternização.

Idealizado pelo Instituto Municipal de Turismo (Macapatur), o concurso chega à fase decisiva após semanas de movimentação nos bairros e comunidades da cidade. Com direção criativa da estilista Lorena Abreu e do produtor Lucas Ferreira, as candidatas começaram uma semana exclusiva de preparação intensiva, que inclui ensaios de passarela, definição de figurino, maquiagem, cabelo e orientações coreográficas.

“Foi um encontro muito especial com as musas selecionadas, suas famílias, influenciadores e parceiros. Esse momento celebrou o sucesso das etapas distritais e marcou o início da preparação para a grande final do Musa Verão. Estamos atentos a cada detalhe, com o cuidado e a atenção que nossas meninas merecem. A ansiedade toma conta de todos nós, mas estamos comprometidos em realizar um evento digno, que represente a essência e a força da mulher tucuju”, destacou Lidiane Pimentel, diretora-presidente do Macapatur.

A estilista Lorena Abreu comentou sobre os bastidores e a expectativa da equipe.